Дело о контрабанде 6 кг конопли: граждане Латвии и Эстонии приговорены к 8 годам

Суд признал Гвидо, Кристо-Райнара и Юриса виновными в незаконном обращении с крупной партией наркотиков в составе группы и приговорил их к восьми годам тюрьмы, сообщила суда Яаника Лусти.

Срок наказания Гвидо и Кристо-Райнара отсчитывается от их задержания 23 сентября прошлого года. Из назначенного Юрису срока вычтут проведенные в предварительном заключении четыре месяца, ему предстоит отбыть еще семь лет и восемь месяцев. Суд в качестве дополнительного наказания решил, что Юриса следует выслать из страны и на пять лет запретить ему въезд.

Суд конфисковал у Гвидо 460 евро наличными и легковой автомобиль Peugeot 206. У Кристо-Райнара конфискованы 480 евро наличными. В качестве замены конфискации суд приговорил Гвидо к уплате 7120 евро, для обеспечения исполнения в пользу государства на один объект недвижимости установлена судебная ипотека.

В сентябре прошлого года у двоих эстонцев при обыске нашли более шести килограммов коноплив.

"Рыночная цена конфискованного при обыске наркотика составила бы на улице около 120 000 евро, его хватило бы, чтобы вызвать наркотическое опьянение примерно у 10 000 человек", — сообщил ранее глава службы по наркопреступлениям и организованной преступности бюро криминальных преступлений Ляэнеской префектуры Тармо Вярат.

По просьбе прокуратуры 42-летнего Гвидо и 53-летнего Кристо-Райнара арестовали после обыска, в начале октября задержали также связанного с группировкой гражданина Латвии. Эстонцы до сих пор находятся под арестом, но 43-летнего Юриса освободили в конце января.

По словам Вярата, для полиции эта история началась в 2017 году, когда она заинтересовалась поставкой наркотиков в Хаапсалу. "В ходе уголовного следствия был выявлен ряд сетей, но сюрпризом для следователей стала группа, ввозившая наркотики контрабандой в Эстонию. Если обычно наркотики ввозят в Западную Эстонию из Таллинна, то эта группа ввозила их через Латвию, предположительно из Южной Европы", — сказал он.