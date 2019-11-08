Дело Мэри Кросс: с ложью этой женщины все ясно. Но возникают неприятные вопросы к полиции и прокуратуре

Судя по материалам дела, к началу декабря следователям было ясно: Мэри Кросс врет. Добавим сюда переписку, анализ, оформление бумаг и можно утверждать - к середине декабря как полиция, так и прокуратура знали: речь идет о лжесвидетелe.

Следующие два месяца ничего не происходило. В середине февраля по инициативе, заметьте, не полиции, а журналистов в прессу просочились первые данные о лжесвидетельствовании Кросс. Лишь после этого дело переквалифицировали и стали чуть-чуть шевелиться.

Мэри Кросс спокойно прибыла на допрос 5 марта, в день выборов в Рийгикогу, когда избирательная кампания закончилась. Официально ее признали подозреваемой пару недель спустя.

Всё это пахнет очень плохо. Точнее говоря: в первые дни расследования сбились с ног, чтобы задержать "преступников". Но когда выяснилось, что Кросс лжет, то расслабились и опустили руки. Общество пребывало в заблуждении, хотя и полиции, и прокуратуре уже давно всё было ясно.

Конечно, здесь есть и рациональное объяснение, можно говорить о тактике и методах следствия: в то время, пока Кросс находилась в США, ее не хотели признавать подозреваемой. Но если такие соображения и были, то они не сработали. Кросс ничего больше не сказала. После признания в марте подозреваемой лишь последовало в июне обвинение. Сразу же, летом, предложили и оппортунитет, который был оформлен на прошлой неделе документально.

То есть, о вранье Кросс было известно еще в декабре прошлого года. Никаких новых следственных действий по существу с тех пор больше не проводилось, никакой новой информации не появилось. Почти целый год, до решения об оппортунитете, ничего по большому счету не происходило.

Можно ли было всё сделать по-другому? Если задним умом - конечно, нужно было в самом начале посерьезнее на Кросс надавить... Трудно сказать по каким причинам - известная личность или муж-политик, но обошлись с ней нежно. А после ее отъезда за границу дело и вовсе умерло.

Потом пошли на оппортунитет. Как-то очень всё просто. Прокурору в голову не заглянешь, неизвестно, насколько сильными свои доказательства оценивала сама полиция: возможно, улики считали слабыми и не хотелось рисковать с проведением судебного процесса. Со стороны трудно оценивать ход мыслей следователей и прокурора - почему они несколько месяцев сидели сложа руки и ничего не предпринимали. Был ли у них другой выбор?