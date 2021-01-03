Дедушка разрешил внукам покататься на мотосанях: дети пострадали, у одного тяжелая травма головы

Работавший на месте происшествия патрульный полицейский Пярнуского отделения полиции Робертас Пожела сообщил, что, согласно предварительной информaции, дедушка разрешил пятерым внукам покататься на поле на мотосанях. На санях катались дети в возрасте от 7 до 14 лет.

„Дети катались уже определенное время, когда в какой-то момент скорость саней стала, по словам детей, расти. Затормозить они уже не успели. Cани перелетели с поля через проезжую часть на другую сторону дороги в кювет и перевернулись на бок", – рассказал полицейский.

К сожалению, один семилетний мальчик получил серьезную черепно-мозговую травму и он находится на лечении в больнице. Также была доставлена в больницу пострадавшая 14-летняя девочка. Остальные дети, по их словам, не пострадали, но их также отвезли для дополнительной проверки в больницу. Во время поездки шлемов на детях не было.

„Никому не пожелаешь чувствовать то, что сейчас чувствует после этого несчастного случая дедушка, находящийся в шоке. Понятно желание предложить детям позитивные эмоции, но безопасность, особенно, если речь идет о детях, должна быть продумана до мелочей“, – сказал Пожела.

"Ситуация, когда на санях слишком много пассажиров и они без защитной экипировки, не должна оставлять безразличной. Но сейчас, когда несчастье все же произошло, остается только от всего сердца пожелать детям быстрого выздоровления", – сказал полицейский.

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