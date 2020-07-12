Данные о возможной причастности к ДТП на Лаагна теэ третьего лихача прокуратура не раскрывает

23 июня был взят под стражу 20-летний водитель BMW, а на этой неделе стало известно, что суд выдал санкцию на арест и 29-летнего водителя Chevrolet, который в самой аварии не участвовал — по оценке прокуратуры, трагическому ДТП предшествовала уличная гонка, о которой ее участники договорились заранее, и 23 июня правоохранители не исключали, что в гонке помимо водителей BMW и Chevrolet мог участвовать и водитель Ford Mustang, но сегодня о его возможной роли в инциденте прокуратура говорить не хочет.

На вопрос, причастен ли он к делу, был ли допрошен, например, в роли свидетеля, или же успел получить статус подозреваемого, пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Марие Аава ответила так: "В настоящее время в качестве подозреваемых были задержаны и арестованы два человека. В данном случае прокуратура не считает обоснованным давать комментарии о том, кто является возможными свидетелями в этом уголовном процессе".

По данным прокуратуры, до начала гонки по Лаагна теэ, которая завершилась аварией с участием четырех автомобилей, водители BMW и Chevrolet разговаривали друг с другом, но 23 июня, когда судья Харьюского уездного суда изучал ходатайство о взятии под стражу 20-летнего водителя BMW, тот заявил, что ему не знакомы водители Chevrolet и Ford Mustang.

От прогнозов относительного того, сколько времени уйдет на проведение досудебного расследования, в прокуратуре отказываются, отмечая лишь то, максимальный срок пребывания под стражей для подозреваемых в совершении преступления первой степени может составлять шесть месяцев — это означает, что не позднее конца декабря уголовное дело должно уйти в суд.