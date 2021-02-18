Данные 110 000 клиентов CityBee, в том числе министров Литвы попали в руки преступников. Это представляет угрозу нацбезопасности

Информация о возможной краже данных была выявлена оперативно. Специалисты в сфере безопасности информировали компанию о возможном преступлении, пишет Delfi.lt.

"Выяснилось, что ограниченному кругу пользователей стали доступны данные клиентов, зарегистрировавших в системе CityBee до 22 февраля 2018 года. Были преданы огласке их имена, фамилии и персональные коды", — сказал глава CityBee Кристиёнас Кайкарис.

Кайкарис отметил, что у мошенников нет доступа к финансовым услугам клиентов компании, поскольку компания не хранит никакую информацию, связанную со способами оплаты услуг.

CityBee сейчас выясняет, каким образом мошенники могли получить доступ к данным клиентов.

CityBee в ближайшее время планирует поделиться и другой важной информацией и происшествии.

CityBee заверила, что вся информация передана полиции, а тут кроется не опасность финансовых потерь, в этом деле усматривают угрозу нацбезопасности страны.

Угроза нацбезопасности

Глава парламентского комитета по бюджету Миколас Маяускас и глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас указали, что среди пострадавших клиентов были и депутаты парламента Литвы, а данные могут попасть в руки спецслужб недружественных Литве стран. Это уже представляет угрозу нацбезопасности Литвы.

"Я понимаю серьезность вопроса защиты персональных данных, который сейчас очень актуален. Сейчас полиция должна сделать все, чтобы пресечь нанесение такого ущерба и виновные ответили по закону.

Но тут есть и вопрос нацбезопасности, по моим данным, в этом списке есть как минимум 5 министров Литвы, депутаты и другие политики. Такая информация — это десерт для зарубежных спецслужб (…)", — сказал Delfi.lt Маяускас.

"Остается сожалеть, что ДГБ не сделал никаких шагов в этом деле. Я так думаю, первое, что должен был сделать ДГБ, узнав, что среди пострадавших есть политики, связаться с ними и сделать все, чтобы они превентивно позаботились о безопасности, информировать о необходимости смены паролей и т.д.", — считает депутат.

По словам Кащюнаса, пока не стоит нагнетать обстановку, но нельзя и отбрасывать риск.