Daily Mail: задержанный в Таллинне по подозрению в убийстве французской блогерши ранее служил в ВМС Эстонии

Один из друзей молодого человека сказал изданию, что в прошлую пятницу (через два дня после обнаружения тела в Великобритании) Белорусов отмечал свой день рождения в одном из баров Таллинна.

34-летняя Гарсия-Бетро была найдена мертвой 6 марта на западе Лондона в Кью Гарденсе. Вскрытие показало, что женщина скончалась от повреждений в результате оказания давления на область шеи.

По словам друга, на празднике Белорусов вел себя совершенно обычно и не казался обеспокоенным. ”Он ничего не говорил о своей бывшей. Я даже не знал о ней до этого времени. Он даже не сказал, почему вернулся из Лондона. Я думал, из-за дня рождения. Праздник не был большим. Я и еще несколько человек просто встретились с ним в баре, чтобы выпить по бокалу. Но он казался совершенно нормальным. Хотя мы не были с ним особо близки, для меня это все же стало сильным шоком”.

Daily Mail пишет, что Белорусов является сыном полицейского. Он вырос в Таллинне и служил в военно-морских силах Эстонии. В Великобританию молодой человек переехал десять лет назад. Работал барменом в центре Лондона. С Бетро они разошлись в апреле прошлого года. Женщина съехала на другую квартиру, где в последствии и было найдено ее тело.

Белорусов был задержан в Таллинне в среду после того, как полиция Лондона выдала общеевропейский ордер на арест.