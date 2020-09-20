Cудно Viking Line село на мель
Судно компании Viking Line Amorella село на мель в финских водах возле Мариехамн.
Судно компании Viking Line Amorella село на мель в финских водах возле Мариехамн.
На борту Amorella 207 пассажиров и 74 члена экипажа. Они совершали рейс из Турку в Стокгольм, пишут шведские СМИ.
"Был слышен громких скрип, потом я посмотрела из каюты в окно и увидела, что судно находится возле острова", — сказала одна из пассажирок Эва Вайхинен.
Представитель Viking Line Йоханна Бойер-Свахнстрем сказала, что "в какой-то степени судно заплыло на мель". "Сейчас большего я не знаю. Мы созываем кризисную группу и расследуем, что произошло".
Шведская сторона мало знает о случившимся, так как корабль был в Финляндии. Но они готовы оказать помощь.
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