11.09.2019, 18:25

Cо счета пожилого мужчины испарились 40 000 евро


rus.delfi.ee
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Cо счета пожилого мужчины испарились 40 000 евро
Anni Õnneleid

4 сентября в полицию поступило сообщение, что у живущего в Тарту пожилого мужчины со счета были сняты без его ведома 40 000 евро.

По факту случившегося для выяснения всех обстоятельств полиция возбудила уголовное дело.

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