11.09.2019, 18:25
Cо счета пожилого мужчины испарились 40 000 евро
4 сентября в полицию поступило сообщение, что у живущего в Тарту пожилого мужчины со счета были сняты без его ведома 40 000 евро.
4 сентября в полицию поступило сообщение, что у живущего в Тарту пожилого мужчины со счета были сняты без его ведома 40 000 евро.
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