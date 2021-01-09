Чтобы зимние развлечения не закончились несчастьем: 5 советов
Чтобы зимние развлечения не закончились несчастьем: 5 советов
Чтобы зимние развлечения не закончились несчастьем: 5 советов
По статистике Salva Kindlustus, до 30% заканчивающихся травмами несчастных случаев в зимние месяцы происходят из-за поскальзываний. Относительно толстый слой снега, более морозная погода и длинные выходные в конце года — вот основные факторы, влияющие на количество вызванных зимними развлечениями несчастных случаев.
”Говорят, что беда не предупреждает о своем приходе, и по большей части это правда, но в своей практике мы все еще видим много несчастных случаев, которые повторяются из года в год, и вероятность которых можно уменьшить, если просто быть аккуратнее”, — пояснила Тийна Велли-Вяллик, руководитель по продуктам страхования от несчастных случаев Salva Kindlustus.
Вот пять простых советов, которые следует помнить, отправляясь навстречу зимним приключениям:
Для катания на санках выберите горку вдали от деревьев и автомобилей. В каждом новом жилом районе сегодня есть детская площадка или небольшая горка, где дети могут развлекаться, а зимой кататься на санках. К сожалению, при строительстве горок часто не учитывают находящиеся рядом парковки или деревья. Во время катания на санках возникают ситуации, когда дети соревнуются друг с другом, кто дальше проедет, что приводит к наезду на дерево или машину. Последствиями чаще всего являются незначительные ушибы, но иногда также выбитые зубы или даже переломы.
Не скатывайтесь с горки сразу за другим человеком, и старайтесь сами не оказаться перед другими. Поскольку сейчас горки для катания на санках переполнены, помнить об этом особенно важно. Сохранение дистанции также важно в связи с коронавирусом. Наезд на другого человека может причинить вред вам обоим. В практике Salva достаточно случаев, когда люди получали травмы именно таким образом. Небольшое, на первый взгляд, столкновение санок может привести к перелому руки или сотрясению мозга. Также важно помнить, что, скатившись, не следует задерживаться внизу горки, чтобы не оказаться на пути у других.
По возможности катайтесь в светлое время суток. К сожалению, зимой дни короткие, поэтому на санках часто катаются в темноте. Однако существует риск того, что в темноте люди не смогут адекватно оценить расстояния и скорости, что повышает вероятность столкновения. Если кататься, действительно, получается только в сумерках, обеспечьте заметность — наденьте налобный фонарь или шапку со светодиодной подсветкой.
Носите шлем. В последние годы люди все чаще носят шлемы во время езды на велосипедах и роликовых коньках, но шлем не менее важен и для зимних развлечений. Это простая, но важная мера безопасности — шлем защитит от серьезных травм головы и даже может спасти жизнь. Неважно, начинающий вы сноубордист, горнолыжник или катаетесь на коньках. Ношение шлема — один из способов защитить себя от неприятных ситуаций.
Выберите лыжный склон себе по силам. Если вы новичок, начинайте понемногу и выбирайте склон или гору в соответствии со своими навыками. Начните оттуда, где меньше народу и, если возможно, воспользуйтесь помощью инструктора. Несчастные случаи, вызванные незнанием, отсутствием навыков или переоценкой собственных способностей, могут быть весьма серьезными и подвергать опасности здоровье других людей. Кроме того, стоит помнить, что опытные лыжники обычно передвигаются с большей скоростью, что еще больше увеличивает риск столкновения.
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