Что творилось в голове у лихулаского стрелка?

Как сообщила прокурор Гарди Андерсон, в рюкзаке в машине обвиняемого был найден предмет с интересным содержанием. ”Черная записная книжка с личными записями”, — пояснила она.

Примечательно, что перед задержанием Таррасте выпустил пять пуль в свой iPhone. ”Телефон сломался. Данные оттуда получить не удалось”, — сказала Андерсон в суде.

Правоохранительные органы надеялись достать какую-нибудь информацию с СИМ-карты, но это не удалось. ”На СИМ-карте не было ничего. Вся информация находилась в телефоне”.

Что именно было написано в записной книжке Таррасте, прокурор пока не сообщила.

Как ранее говорил врачу сам Таррасте, в тот злополучный день он с утра уже был пьян. ”В субботу я встал, покосил траву, выпил пару бутылок вина”. Мужчина сказала, что через день выпивает одну-две бутылки крепкого алкоголя, например, джина или вермута, чтобы лучше заснуть. Также семейный врач выписал ему в связи с бессонницей диазепам, который Таррасте и употребил, как он говорит, за несколько дней до трагедии.

Таррасте предъявлено обвинение в убийстве, совершенном общеопасным способом, и незаконном обращении с боеприпасами. По этим пунктам мужчина свою вину сегодня в суде признал, однако не согласился с обвинениями о сокрытии преступлений и попытке скрыться с места происшествия.

На судебных слушаниях Таррасте сохраняет удивительное спокойствие и кажется совершенно безразличным.

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