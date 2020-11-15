Что происходит? За сутки на дорогах Эстонии задержано 32 водителя в состоянии опьянения

Трое из них находились в состоянии наркотического, остальные 29 — в состоянии алкогольного опьянения.

”Цифра, которая расстраивает”, — пишет полиция в Twitter. Стражи порядка напоминают, что перед тем, как сесть за руль, необходимо удостовериться в своей трезвости. Также нельзя пускать за руль пьяных товарищей.

Примечательно, что также вчера попали в аварию и пострадали несколько пешеходов в состоянии алкогольного опьянения. Читайте ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

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