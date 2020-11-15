Что происходит? За сутки на дорогах Эстонии задержано 32 водителя в состоянии опьянения(14)
По сообщению полиции, за последние сутки было задержано 32 водителя в состоянии опьянения.
По сообщению полиции, за последние сутки было задержано 32 водителя в состоянии опьянения.
Трое из них находились в состоянии наркотического, остальные 29 — в состоянии алкогольного опьянения.
”Цифра, которая расстраивает”, — пишет полиция в Twitter. Стражи порядка напоминают, что перед тем, как сесть за руль, необходимо удостовериться в своей трезвости. Также нельзя пускать за руль пьяных товарищей.
Примечательно, что также вчера попали в аварию и пострадали несколько пешеходов в состоянии алкогольного опьянения. Читайте ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Нищее детство и жуткая смерть: трагедия лучшей фигуристки СССР
Как выглядят мусульманские женщины дома, при муже
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
Обнаружен коронавирус, вызывающий синдром острой диареи