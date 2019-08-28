28.08.2019, 07:45

Что может позволить себе журналист? Эстонская телезвезда избежала уголовного дела

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Александер Пихлак
Александер Пихлак
EST 4
Что может позволить себе журналист? Эстонская телезвезда избежала уголовного дела
Rauno Volmar

Во вторник Пыхьяская окружная прокуратура прекратила уголовное дело против телеведущей Катрин Луст, сообщила пресс-служба прокуратуры. По мнению прокурора, Луст не могла знать о том, что ее поведение противоправно.

В отношении Катрин Луст и команды телепрограммы "Kuuuurija" (телеканал Kanal 2) было подано два заявления в связи с действиями ведущей во время съемок передачи.

Для выяснения всех обстоятельств было возбуждено уголовное производство: в первом случае по возможному незаконному обыску, а во втором случае — по незаконному проникновению. Оценив собранные свидетельства, прокуратура нашла, что по обоим эпизодам уголовное производство следует прекратить.

Прокуратура считает, что Луст нельзя вменять незаконный обыск в доме пострадавшего: телеведущая тогда открывала шкафы и ящики с целью найти для полицейских доказательства того, что фигурант ее передачи является педофилом.

"Учитывая то, что за действиями Луст следили находившиеся на месте полицейские, которые не попытались ей как-то помешать, девушке нельзя вменять совершение преступления: в ситуации, когда полицейские не воспрепятствовали Луст, она не должна была осознавать, что ее действия носят запрещенный характер", — сообщила прокуратура в своем пресс-релизе.

Эпизод с проникновением можно будет расследовать в рамках административного правонарушения.

Прокуратура также выяснила, есть ли основания вменять Луст и ее съемочной группе незаконное проникновение в дом другого пострадавшего. Хотя в квартиру вошли без ясного на то желания хозяина, по мнению прокуратуры, нельзя говорить о том, что имело место именно "проникновение" в квартиру.

В то же время прокуратура находит, что данные действия — невыполнение требований покинуть квартиру — могут быть расценены как проступок, поэтому прокуратура направила материалы по данному эпизоду в полицию для принятия процессуального решения.

Ведущий прокурор Пыхьяской прокуратуры Саскиа Каськ пояснила, что с правовой точки зрения это дело более сложное, чем может показаться со стороны.

"Впервые центральным вопросом уголовного дела являлось по существу то, насколько далеко может зайти журналист в своей работе. В данном случае прокуратура считает, что хотя в одном случае со стороны команды программы "Kuuuurija" в ходе съемок мог быть совершен проступок, оба деяния носят "пограничный" характер, хотя грань преступления не пересечена", — сказала Каск.

Решение о прекращении уголовного производства пострадавшие могут оспорить в Госпрокуратуре.

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