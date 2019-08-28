Что может позволить себе журналист? Эстонская телезвезда избежала уголовного дела

В отношении Катрин Луст и команды телепрограммы "Kuuuurija" (телеканал Kanal 2) было подано два заявления в связи с действиями ведущей во время съемок передачи.

Для выяснения всех обстоятельств было возбуждено уголовное производство: в первом случае по возможному незаконному обыску, а во втором случае — по незаконному проникновению. Оценив собранные свидетельства, прокуратура нашла, что по обоим эпизодам уголовное производство следует прекратить.

Прокуратура считает, что Луст нельзя вменять незаконный обыск в доме пострадавшего: телеведущая тогда открывала шкафы и ящики с целью найти для полицейских доказательства того, что фигурант ее передачи является педофилом.

"Учитывая то, что за действиями Луст следили находившиеся на месте полицейские, которые не попытались ей как-то помешать, девушке нельзя вменять совершение преступления: в ситуации, когда полицейские не воспрепятствовали Луст, она не должна была осознавать, что ее действия носят запрещенный характер", — сообщила прокуратура в своем пресс-релизе.

Эпизод с проникновением можно будет расследовать в рамках административного правонарушения.

Прокуратура также выяснила, есть ли основания вменять Луст и ее съемочной группе незаконное проникновение в дом другого пострадавшего. Хотя в квартиру вошли без ясного на то желания хозяина, по мнению прокуратуры, нельзя говорить о том, что имело место именно "проникновение" в квартиру.