Чрезвычайное положение на треть снизило количество мелких ДТП

”Прошлая неделя стала знаковой, поскольку в стране вступили в силу более строгие ограничения на передвижение. Это тут же сказалось на дорожном движении — по некоторым данным, за неделю интенсивность движения по дорогам Таллинна снизилась на треть. Это заметно и по нашей статистике рассмотрения ущерба. Для Эстонии это действительно исключительная ситуация”, — сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.

На прошлой неделе число связанных с дорожным страхованием случаев, о которых сообщалось в ERGO, снизилось на 36%, а сообщений о случаях, связанных со страхованием каско, было на 23% меньше, чем на первых неделях марта.

”Классический страховой случай каско это, в первую очередь, столкновения с незначительными повреждениями, которые часто происходят на парковках торговых центров. Теперь же, когда посещения торговых центров и передвижения в целом коснулись дополнительные ограничения, есть основания полагать, что в ближайшие недели количество связанных с транспортными средствами заявлений об ущербе еще несколько сократится, — прокомментировала Лепвальтс. — Радует, что в текущем кризисе есть хоть что-то хорошее, а снижение количества дорожно-транспортных происшествий однозначно можно назвать положительным моментом”.