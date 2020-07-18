Число смертей на дорогах Эстонии сократить не удалось
Государственная программа по безопасности дорожного движения (2017-2019) по сокращению числа смертельных ДТП не достигла желаемой цели, пишет RusERR.
Государственная программа по безопасности дорожного движения (2017-2019) по сокращению числа смертельных ДТП не достигла желаемой цели, пишет RusERR.
В среднем ежегодно на дорогах Эстонии гибнет 55 человек. Это число хотели сократить до 50, однако к середине июля нынешнего года уже погиб 31 человек.
По словам руководителя программы по безопасности дорожного движения шоссейного департамента Ало Кирсимяэ, основные причины смертельных ДТП связаны с превышением допустимой скорости движения, вождением в нетрезвом виде, занятие посторонними делами за рулем (например, разговоры по телефону) и не использование ремней безопасности во время вождения.
Минюст к октябрю 2020 года разработает новую программу предотвращения повторных нарушений правил дорожного движения.
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