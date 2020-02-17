Число случаев сводничества возросло за год в три раза: в основном это женщины из России и Украины

Хотя число преступлений против личности (к примеру, ненадлежащее физическое обращение и угрозы) росло в течение последних двух лет, это не означает, что уровень насилия растет. Информационно-просветительская работа в сфере внутрисемейного насилия принесла свои плоды, и люди стали более смелее давать знать о правонарушениях.

Число случаев сводничества и других преступлений на сексуальной почве выросло. Почти пятая часть жертв - несовершеннолетние. К примеру, число случаев сводничества выросло в три раза: в 2018 году их было зарегистрировано 14, в прошлом - уже 45. Почти все криминальные эпизоды имели место в каких-то таллиннских квартирах или салонах эротического массажа. В половине случаев это были женщины из Украины или России.

В 2019 году зафиксировано пять случаев торговли людьми, которые касались совершеннолетних. К примеру, из России в Эстонию были доставлены пятеро вьетнамцев для того, чтобы переправить их далее в другие страны Евросоюза. Кроме этого полиция вскрыла 32 случая торговли людьми, касающихся несовершеннолетних. Типичный пример: девушки отправляли фотографии в обнаженном виде мужчине, который затем стал их шантажировать обнародованием снимков, если они не пришлют новых фотографий.