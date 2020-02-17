17.02.2020, 16:30

Число случаев сводничества возросло за год в три раза: в основном это женщины из России и Украины

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Число случаев сводничества возросло за год в три раза: в основном это женщины из России и Украины
Andres Putting

Статистика преступлений и других правонарушений прошлого года показывает, что государственная алкогольная политика способствовала росту числа совершенных в нетрезвом виде преступлений. Кроме того, выросло и число преступлений на сексуальной почве.

Хотя число преступлений против личности (к примеру, ненадлежащее физическое обращение и угрозы) росло в течение последних двух лет, это не означает, что уровень насилия растет. Информационно-просветительская работа в сфере внутрисемейного насилия принесла свои плоды, и люди стали более смелее давать знать о правонарушениях.

Число случаев сводничества и других преступлений на сексуальной почве выросло. Почти пятая часть жертв - несовершеннолетние. К примеру, число случаев сводничества выросло в три раза: в 2018 году их было зарегистрировано 14, в прошлом - уже 45. Почти все криминальные эпизоды имели место в каких-то таллиннских квартирах или салонах эротического массажа. В половине случаев это были женщины из Украины или России.

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В 2019 году зафиксировано пять случаев торговли людьми, которые касались совершеннолетних. К примеру, из России в Эстонию были доставлены пятеро вьетнамцев для того, чтобы переправить их далее в другие страны Евросоюза. Кроме этого полиция вскрыла 32 случая торговли людьми, касающихся несовершеннолетних. Типичный пример: девушки отправляли фотографии в обнаженном виде мужчине, который затем стал их шантажировать обнародованием снимков, если они не пришлют новых фотографий.

Треть зарегистрированных преступлений были совершены в нетрезвом виде. Этот показатель вырос, поэтому нельзя сказать, что государственная алкогольная политика сократила преступность, скорее наоборот.

Если каждое третье преступление совершается на пьяную голову, то каждый второй случай насилия происходит дома. Хотя число зарегистрированных случаев семейного насилия растет, по всей видимости, это происходят благодаря большой разъяснительной работе полиции. Люди всё чаще сообщают о домашнем насилии в Тартуском, Харьюском и Ляэне-Вируском уездах.

Потерпевшими в случаях семейного насилия являются как правило женщины, руки распускают в основном мужчины В каждом третьем случае пострадавшим становится ребенок. По предварительным данным, в 2019 году из-за семейного насилия жизни лишились 5 человек.

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