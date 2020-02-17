Число случаев сводничества возросло за год в три раза: в основном это женщины из России и Украины

Треть зарегистрированных преступлений были совершены в нетрезвом виде. Этот показатель вырос, поэтому нельзя сказать, что государственная алкогольная политика сократила преступность, скорее наоборот.
Если каждое третье преступление совершается на пьяную голову, то каждый второй случай насилия происходит дома. Хотя число зарегистрированных случаев семейного насилия растет, по всей видимости, это происходят благодаря большой разъяснительной работе полиции. Люди всё чаще сообщают о домашнем насилии в Тартуском, Харьюском и Ляэне-Вируском уездах.
Потерпевшими в случаях семейного насилия являются как правило женщины, руки распускают в основном мужчины В каждом третьем случае пострадавшим становится ребенок. По предварительным данным, в 2019 году из-за семейного насилия жизни лишились 5 человек.
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