Число несчастных случаев с электросамокатами увеличилось в три раза

Страховые общества наблюдают рост числа несчастных случаев, связанных с электросамокатами, как в практике дорожного страхования, так в страховании от несчастных случаев.

По словам руководителя отдела профилактики ущерба Фонда дорожного страхования Юлли Рейметс, несчастные случаи с электросамокатами, как правило, происходят, если скорость слишком высока или люди не считаются с другими.

”Есть три основных правила безопасного движения. На электросамокате может ездить только один человек. Ношение шлема обязательно для лиц младше 16 лет, а также во избежание несчастных случаев следует снижать скорость рядом с пешеходами и при пересечении проезжей части”, — сказала Рейметс.

”Особенно осторожными следует быть при пересечении дороги, поскольку при столкновении с автомобилем человек на самокате всегда является слабой стороной и может получить тяжелые травмы”, — подчеркнула Рейметс.

По словам руководителя группы убытков транспортных средств PZU Kindlustus Яануса Танне, к сожалению, в этом году одно происшествие с электросамокатом привело к гибели человека. ”Летом в Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб мужчина на электросамокате, столкнувшийся с фургоном. На нем не было шлема, хотя это могло бы спасти ему жизнь”, — сообщил Танне.

”Вызывает беспокойство, что все больше несчастных случаев происходит с детьми. Каждое утро можно видеть детей без шлемов, которые торопятся в школу на электросамокатах. Родители! Не позволяйте своим детям передвигаться без шлема и рассказывайте дома о безопасном движении, чтобы уберечь детей от ужасных травм”, — подчеркнул Танне.

Согласно статистике Департамента полиции и погранохраны, также происходит все больше происшествий с обычными самокатами. Если в 2018 году был один такой случай, то в 2019 году — 13. За восемь месяцев текущего года также случилось уже 13 происшествий с самокатами.

По словам руководителя отдела урегулирования убытков ERGO Катерины Лепвальтс, наиболее распространенные травмы, получаемые при падении с самоката — открытая рана, вывих и перелом. ”Например, летом один 9-летний ребенок упал с самоката, вследствие чего у него были сломаны плечевая кость и палец на ноге. Он получил компенсацию по страхованию от несчастных случаев, но, к сожалению, выздоровление заняло немало времени”, — рассказала Лепвальтс.