30.04.2019, 19:15
Чиновника Вируской тюрьмы подозревают во взяточничестве
Утром во вторник внутренний контроль задержал сотрудника Вируской тюрьмы, которого подозревают в неоднократном получении взяток, пишет rus.err.ee.
Утром во вторник внутренний контроль задержал сотрудника Вируской тюрьмы, которого подозревают в неоднократном получении взяток, пишет rus.err.ee.
Прокуратура сообщила, что есть основания подозревать чиновника в том, что он проносил заключенным запрещенные предметы за взятку.
Дело ведет Вируская окружная прокуратура.
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