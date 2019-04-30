30.04.2019, 19:15

Чиновника Вируской тюрьмы подозревают во взяточничестве


rus.delfi.ee
EST
Viru vangla - veebruar 2018
фото иллюстративноеFoto: Sven Arbet

Утром во вторник внутренний контроль задержал сотрудника Вируской тюрьмы, которого подозревают в неоднократном получении взяток, пишет rus.err.ee.

Прокуратура сообщила, что есть основания подозревать чиновника в том, что он проносил заключенным запрещенные предметы за взятку.

Дело ведет Вируская окружная прокуратура.

Читайте также: