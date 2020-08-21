21.08.2020, 14:57
Чиновника бюро бюро по расследованию коррупционных преступлений подозревают в совершении подобного преступления
18 августа чиновнику Идаского отделения бюро по расследованию коррупционных преступлений Департамента полиции и погранохраны было предъявлено обвинение в совершении коррупционного преступления.
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