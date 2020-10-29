Четырехлетний мальчик на самокате попал под колеса машины в Таллинне
Полиция ищет свидетелей ДТП в столичном районе Кристийне, где произошло ДТП с участием автомобиля и четырехлетнего самокатчика.
Полиция ищет свидетелей ДТП в столичном районе Кристийне, где произошло ДТП с участием автомобиля и четырехлетнего самокатчика.
ДТП произошло сегодня в начале пятого дня на улице Эндла, где на двух переходящих дорогу на зеленых свет светофора пешеходов (45-летнюю женщину и 4-летнего мальчика на самокате) наехал автомобиль Ford, совершавший левый поворот с улицы Ваарика на улицу Эндла.
Женщина в происшествии не пострадала, но маленького самокатчика скорая помощь доставила на осмотр в больницу.
Водитель Ford - 31-летняя женщина - была трезвой и имеет водительские права соответствующей категории.
Для уточнения обстоятельств случившегося полиция просит свидетелей ДТП дать о себе знать по телефону 612 3000 (Пн-Пт с 9-17) или по электронной почте pohja.lmt@politsei.ee.
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