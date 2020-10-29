Четырехлетний мальчик на самокате попал под колеса машины в Таллинне

ДТП произошло сегодня в начале пятого дня на улице Эндла, где на двух переходящих дорогу на зеленых свет светофора пешеходов (45-летнюю женщину и 4-летнего мальчика на самокате) наехал автомобиль Ford, совершавший левый поворот с улицы Ваарика на улицу Эндла.

Женщина в происшествии не пострадала, но маленького самокатчика скорая помощь доставила на осмотр в больницу.

Водитель Ford - 31-летняя женщина - была трезвой и имеет водительские права соответствующей категории.

Для уточнения обстоятельств случившегося полиция просит свидетелей ДТП дать о себе знать по телефону 612 3000 (Пн-Пт с 9-17) или по электронной почте pohja.lmt@politsei.ee.