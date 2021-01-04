Четырех граждан Украины выслали из Эстонии

31 декабря предписание было выписано гражданке Украины 1995 года рождения. Она уже 10 дней находилась в Эстонии без законного на то основания. В ее отношении был также наложен запрет на въезд в Эстонию сроком на три месяца.

31 декабря досрочно было прекращено действие визы для гражданки украины 2000 года рождения, которая 30 декабря совершила правонарушение. Вместе с предписанием покинуть Эстонию её ждал и запрет на въезд сроком на полтора года.

2 января сотрудники полиции возбудили дело в отношении гражданина Украины 1991 года рождения, которого задержали за рулем в нетрезвом состоянии. Мужчина не пошел на сотрудничество с правоохранительными органами, вел себя невежливо. Его виза была аннулирована, срок запрета на въезд в Эстонии составил 3 года.

3 января процедуру производства о высылке из страны прошел гражданин Украины 1994 года рождения. Он находился в Эстонии по рабочим делам, но совершил кражу. Мужчина был выслан из страны с полугодичным запретом на въезд.