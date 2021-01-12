Четвероногий герой: полицейский пес Рикки спас жизнь девочки

Вчера поздним вечером в Тартумаа поступило сообщение о несовершеннолетней страдающей депрессией девочке, поведение которой может опасно для нее самой. Полиция начала ее поиски с помощью кинолога и служебной собаки Рикки.

„Собака быстро взяла след, местами следы были видны и на снегу, и привела полицейских к девочке, которая неподвижно лежала на снегу в лесу. Ее состояние было тяжелое, но девочка была в сознании. Девочку передали медикам, которые доставили ее в больницу. К счастью, ее жизни больше не угрожает опасность", — сказал комиссар Тартуского отделения полиции Тимо Рейнтал.

Полицейский добавил, что с помощью служебных собак в год полиция находит более 50 человек, которые пропали, заблудились или, например, пытались скрыться от полиции. "В случаях, когда дорога каждая минута, а также поиски ведутся на большой территории и в темное время, острый нюх собаки отлично помогает полицейским", — добавил Рейнтал.

Полицейский подчеркнул, что в случае, когда пропал ребенок, нельзя медлить с обращением в полицию, потому что успех поисков зачастую зависит от того, как быстро информация поступает в полиции. "Обращение в полицию особенно важно, если есть опасность, что с человеком произошла беда или он может быть себе опасным. Если у ребенка проблема или родителям нужен совет, как помочь ребенку, то и дети, и взрослые могут позвонить в любое время суток на номер 1116 111 или связаться со специалистом в чате на сайте www.lasteabi.ee”, — советует Рейнтал.

Рикки — бельгийская овчарка. Осенью 2018 года в возрасте 2,5 месяцев Рикки прибыл в Эстонию из Словении. В конце прошлого лета Рикки успешно нашел пропавшего в волости Элва 85-летнего мужчину.