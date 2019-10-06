06.10.2019, 08:16

Четверо водителей в наркотическом опьянении попались полиции за субботу

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rus.delfi.ee
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Kiiruse mõõtmine Pirita teel
Foto on illustreeriv.Foto: Madis Veltman

Пресс-служба Департамента полиции и погранонхраны сообщила о результатах субботней проверки водителей на трезвость.

За предыдущие сутки на дорогах Эстонии было задержано четверо водителей в состоянии наркотического опьянения, 32 человека находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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