Четверо водителей в наркотическом опьянении попались полиции за субботу

Пресс-служба Департамента полиции и погранонхраны сообщила о результатах субботней проверки водителей на трезвость.
За предыдущие сутки на дорогах Эстонии было задержано четверо водителей в состоянии наркотического опьянения, 32 человека находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
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