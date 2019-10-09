”Человек с разбитым лицом машет кулаками и требует отдать стакан”. Самое напряженное время для полиции в Старом городе — раннее утро

Один помощник полицейского сказал Delfi, что поначалу утренние вызовы в Старый город были той еще проверкой нервов на прочность. ”Если человек с разбитым лицом машет перед полицейскими кулаками и требует отдать его пивной стакан, то…Или вдребезги пьяная девушка, у которой юбка задрана до пупка и которая не понимает, где находится, и утверждает, что у нее украли мобильный телефон. А телефон валяется на дороге в метре от нее”, — рассказывает он.

Как сообщил Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Кристьян Лукк, с понедельника по пятницу с 4 до 10 утра в этом году (01.01-07.10) в Старом Таллинне было зарегистрировано в общей сложности 42 вызова средней и высокой значимости (угроза здоровью и имуществу, угроза жизни).

Субботних вызовов в промежуток с 4 до 10 утра в этом году было 69, воскресных — 57. ”Таким образом, о каждом следующим за выходным днем утре можно сказать, что число вызовов превышает число вызовов во все остальные утра недели”, — отметил он.

Больше всего у полиции работы (во все дни недели) в промежутке с 4 до 5 утра (76 вызовов), в последующие часы — 44 и 26 вызовов. ”Если смотреть на субботу и воскресенье отдельно, то тенденция та же: в 4 часа гуляют, далее становится спокойнее”.

Более половины утренних вызовов связана с применением насилия, в основном это драка или избиение.