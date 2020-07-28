28.07.2020, 10:46

Центр тревоги получил сообщение о том, что два человека прыгнули в воду и исчезли

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Центр тревоги получил сообщение о том, что два человека прыгнули в воду и исчезли
Foto: Anni Õnneleid

Сегодня ночью, в 04:34, Центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Супа в волости Валга с моста в воду прыгнули два человека и исчезли.

Спасатели проверили две локации, о которых сообщил звонивший, при помощи дрона и лодок. Кроме того, были развернуты наземные поиски.

К делу была привлечена и полиция. Сейчас она занимается выяснением обстоятельств.

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