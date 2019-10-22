"Целый косметический салон". Российская таможня задержала жительницу Эстонии, которая везла 112 кг парфюмерии

Гражданка России, постоянно проживающая в столице Эстонской Республики, заявила, что не имеет в своем багаже товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию.

Но в ходе проведения совместного с сотрудниками пограничной службы таможенного досмотра выяснилось, что женщина забыла заявить о том, что перемещает 9298 штук различной парфюмерной продукции общим весом более 112 килограммов.

В коробках с надписью ”Секрет красоты” таможенники обнаружили различные кремы в маленьких и больших коробочках, бальзамы для губ, тени для век, косметические маски. Одного только бальзама для губ насчитали семь с лишним килограммов, а количество 600 штук.

Из объяснения гражданки следовало, что весь ассортимент косметики российского производства она приобрела для ознакомления и дальнейшего продвижения в Эстонии. Женщина планировала ее использовать в качестве раздаточного материала для того, чтобы об этой продукции узнала Европа.

Однако в ближайшее время этого не произойдёт, поскольку в действиях женщины усматриваются признаки административного правонарушения. Исходя из характера и количества товаров, следует, что перемещаемая парфюмерная продукция вывозится не для личного пользования и должна быть задекларирована в общем порядке с подачей декларации.

Для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения назначено проведение товароведческой экспертизы. Кингисеппской таможней возбуждено дело об административном правонарушении.