09.05.2019, 15:38
ЦеКриПо предъявила скандально известному бизнесмену Меэлису Лао подозрение в вымогательстве
В понедельник Центральная криминальная полиция задержала Меэлиса Лао и предъявила подозрение в вымогательстве, сообщает Ekspress.
В понедельник Центральная криминальная полиция задержала Меэлиса Лао и предъявила подозрение в вымогательстве, сообщает Ekspress.
Лао был допрошен и отпущен на свободу.
Государственная прокуратура факт задержания и предъявления подозрений подтвердила, но более подробных комментариев не дала.
”Я слухи не комментирую”, — говорит сам Лао.
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