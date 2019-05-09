09.05.2019, 15:38

ЦеКриПо предъявила скандально известному бизнесмену Меэлису Лао подозрение в вымогательстве


rus.delfi.ee
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ЦеКриПо предъявила скандально известному бизнесмену Меэлису Лао подозрение в вымогательстве
90NDATE KANGELANE: Meelis Lao 2016. aasta septembris Nikolai Tarankovi matustel.Foto: Karli Saul

В понедельник Центральная криминальная полиция задержала Меэлиса Лао и предъявила подозрение в вымогательстве, сообщает Ekspress.

Лао был допрошен и отпущен на свободу.

Государственная прокуратура факт задержания и предъявления подозрений подтвердила, но более подробных комментариев не дала.

”Я слухи не комментирую”, — говорит сам Лао.

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