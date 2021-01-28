Бывший наркодилер и криминальный воротила Марбельи Тоомас Хелин неожиданно скончался

Разыскиваемым преступником Хелин стал в середине 90-х, когда Полиция безопасности признала его подозреваемым в нашумевшем злодеянии: тогда общественность потряс взрыв бомбы у офиса Estonian Air на площади Вабадузе в Таллинне.

Расследование этого первого громкого дела после восстановления независимости Эстонии стало делом чести правоохранительных органов.

Хелин сбежал в Швецию и был объявлен в международный розыск. Полиция связывала его с рядом угонов и наркопреступлений, имевших место в Европе.

В Испании Хелин, помимо прочего, занимался продажей недвижимости, стал акционером автосалона, торгующего эксклюзивными марками автомобилей.

В 2002 году Центральная криминальная полиция обвинила его в контрабанде наркотических веществ: пресса писала, что в начале февраля 2002 года под его руководством в Эстонию должна была прибыть тонна марихуаны, стоимость которой в то время на черном рынке составляла около 100 млн крон.

В 2004 году суд приговорил Хелина к 4 годам лишения свободы, но в 2007 ему удалось выйти по УДО и снова уехать в Испанию.

Прошло всего 8 месяцев, как его вновь задержала полиция в связи с массовыми угонами автомобилей класса люкс. Хелина передали Германии, где в конце-концов оправдали.

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