04.10.2019, 19:12

Бывшему госпрокурору и экс-главе Vaba Lava Эвестусу предъявили заявление о преступлении

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rus.delfi.ee
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Steven-Hristo Evestus Vaba Lava keskuses
Steven-Hristo Evestus Vaba Lava keskusesFoto: Mana Kaasik

Бывший судья Лео Кунман предъявил бывшему государственному прокурору и экс-главе Vaba Lava Стевенк-Христо Эвестусу и бывшему коружному прокурору Трийн Олев заявление о преступлении, пишет Postimees.

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