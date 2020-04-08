Бывшему главреду Postimees предъявлено обвинение в сексуальном совращении ребенка

Старший прокурор Андра Сильд отметила, что агент полиции действовал на сайте знакомств под ником, который неоднозначно давал понять, что речь идет о малолетней (12-летней) девочке. Но несмотря на это, с ней связалось несколько совершеннолетних мужчин, и в их разговоре четко прослеживался сексуальный подтекст.

”Уголовное дело Хельме — одно из нескольких дел, возбужденных по факту происходившего на данном портале”, — добавила Сильд.

Как мы писали ранее, Хельме подозревают согласно статье 179 Пенитенциарного кодекса, которая касается склонения к разврату ребенка младше 14 лет. В наказание за это предусматривается денежный штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.

В рамках следствия полиция задержала Хельме в ноябре. Его освободили через 20 часов.

Пеэтер Хельме рассказал Eesti Ekspress, что он посещал в интернете чат "Armastuse saal" (Зал любви) и вел там непристойные разговоры. Хельме утверждает, что считал все это время, что общается со взрослым человеком.

Хельме не считает себя виновным и пообещал сотрудничать со следствием. Он предоставил полиции свой телефон и компьютер.

"Они считают, что поймали отъявленного педофила, но это недоразумение. Я просто глупо себя вел. По всей видимости, они охотились за кем-то другим", — сказал тогда Хельме.