Бывшего мэра Тарту Каяра Лембера будут судить за мошенничество и взяточничество

Согласно обвинению, разные обвиняемые с 2006 по 2015 год вместе с Роосманном мошенническим путем ходатайствовали у Фонда развития предпринимательства (EAS) и Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) о пособиях, чтобы содействовать экономической деятельности различных людей и коммерческих объединений или получить возможность использовать пособие не по назначению.

Всего от PRIA и EAS необоснованно получили пособия 36 раз для 10 объектов в сумме более 1,8 млн евро.

По ходатайству прокуратуры у обвиняемых арестовано 10 объектов недвижимости и другое имущество на общую сумму около 1,5 млн евро.

Досудебное производство вело бюро Центральной криминальной полиции по борьбе с экономическими преступлениями под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.