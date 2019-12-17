Бывшего главреда Postimees Хельме подозревают в склонении несовершеннолетнего к разврату

В ноябре полиция задержала бывшего главного редактора газеты Postimees Пеэтера Хельме (41). Хельме предъявлено подозрение в склонении несовершеннолетнего лица к разврату.
Хельме подозревают согласно статье 179 Пенитенциарного кодекса, которая касается склонения к разврату ребенка младше 14 лет. В наказание за это предусматривается денежный штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.
В рамках следствия полиция задержала Хельме в ноябре. Его освободили через 20 часов.
Пеэтер Хельме рассказал Eesti Ekspress, что он посещал в интернете чат "Armastuse saal" (Зал любви) и вел там непристойные разговоры. Хельме утверждает, что считал все это время, что общается со взрослым человеком.
Хельме не считает себя виновным и пообещал сотрудничать со следствием. Он предоставил полиции свой телефон и компьютер.
"Они считают, что поймали отъявленного педофила, но это недоразумение. Я просто глупо себя вел. По всей видимости, они охотились за кем-то другим", — сказал Хельме.