Бывшего главреда Postimees Хельме подозревают в склонении несовершеннолетнего к разврату

Хельме подозревают согласно статье 179 Пенитенциарного кодекса, которая касается склонения к разврату ребенка младше 14 лет. В наказание за это предусматривается денежный штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.

В рамках следствия полиция задержала Хельме в ноябре. Его освободили через 20 часов.

Пеэтер Хельме рассказал Eesti Ekspress, что он посещал в интернете чат "Armastuse saal" (Зал любви) и вел там непристойные разговоры. Хельме утверждает, что считал все это время, что общается со взрослым человеком.

Хельме не считает себя виновным и пообещал сотрудничать со следствием. Он предоставил полиции свой телефон и компьютер.

"Они считают, что поймали отъявленного педофила, но это недоразумение. Я просто глупо себя вел. По всей видимости, они охотились за кем-то другим", — сказал Хельме.