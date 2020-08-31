Бывшего директора Ихастеской школы верховой езды подозревают в совращении малолетнего

"Можем подтвердить, что в пятницу на прошлой недле прокуратура ходатайствовала о взятии мужчины под стражу на два месяца, и суд удовлетворил это ходатайство", - сообщила Delfi пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Мария Гоньяк. "Подозрения предъявлены по статье 145 часть 2 и статье 179 часть 1".

О каких преступлениях идет речь?

По тексту статей можно сделать вывод, что Виллемсон склонял к половой связи лица, не достигшего возраста 14 лет, и не один раз.

Статья 145. Половое сношение или иное деяние сексуального характера с малолетним

(1) Вступление совершеннолетнего в половое сношение или совершение иного деяния сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, – наказываются тюремным заключением на срок до пяти лет.

(2) Те же деяния, совершенные лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное настоящим разделом, – наказываются тюремным заключением на срок от двух до восьми лет.

Статья 179. Сексуальное совращение малолетнего

(1) Передача или демонстрация лицу, не достигшему четырнадцатилетнего возраста, либо сознательное обеспечение ему иным образом доступности порнографического произведения или его репродукции, или демонстрация такому лицу сексуального злоупотребления, либо вступление в половое сношение на глазах такого лица или его сознательное сексуальное совращение иным образом – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет.

Марко Виллемсон проработал на разных конюшнях как в Эстонии, так и за границей почти 30 лет. В 2010 году он стал главным тренером ездового спорта в Эстонии.