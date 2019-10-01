01.10.2019, 10:49

Бывшего Деда Мороза признали виновным в распространении детского порно, но оставили на свободе

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rus.delfi.ee
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Häkker
HäkkerFoto: Tanel Meos

Пярнуский уездный суд вчера признал виновным в хранении и распространении детской порнографии 47-летнего Агу Хани. Мужчина продолжал скачивать порно с несовершеннолетними и во время уголовного производства, когда полиция уже обыскала его дом. Еще несколько лет назад Хани ходил играть для детей Деда Мороза.

Ляэнеская прокуратура обвиняла Хани в распространении содержащих детскую порнографию файлов в интернете. Согласно обвинению, он в 2017-2018 годах скачал через сеть BitTorrent сотни содержащих детское порно файлов, одновременно сделав их доступными для других. На настольном компьютере мужчины нашли более 5000 содержащих детскую порнографию фотографий, а также более сотни видеофайлов.

Хани сказал Delfi, что на самом деле он не планировал скачивать из интернета детское порно, а скачивал взрослое. Эти 5000 содержащих детскую порнографию фотографий и боле сотни видео якобы попали в его компьютер чисто случайно, когда он искал в Google определенный фильм, похожие на который файлы стал затем скачивать.

Дома у Хани также нашли более 20 CD-дисков, которые были заполнены фотографиями и видеофайлами с детским порно. Мужчина продолжил скачивать содержащие детскую порнографию файлы и во время уголовного производства, и после того, как полиция обыскала его дом и забрала носители данных с запрещенными материалами.

Хани заключил с прокуратурой соглашение относительно наказания, которое суд вчера утвердил. Мужчина совершил такую хорошую сделку, что за решетку его не отправят.

А именно, его приговорили к тюремному заключению сроком на полтора года, но его не приведут в исполнение, если он в течение 21-месячного испытательного срок не совершит нового преступления, обратится к специалисту для получения консультаций в области сексуального поведения и лечения, а также будет выполнять требования криминальной опеки.

Хани три года назад выставлял в социальной сети объявление, что по заказу играет для детей и инвалидов Деда Мороза. Он якобы к этому времени делал это уже три зимы. Delfi Хани сказал, что к настоящему моменту он якобы уже несколько лет не играл Деда Мороза и когда играл, то преимущественно вообще для инвалидов.

Ранее Хани не был наказан в уголовном порядке. Он является членом Центристской партии, в которую вступил в январе 2011 года. Но ни на одних выборах Хани не баллотировался и активно политикой не занимается. По его собственным словам, он ходил только на одну встречу с партией и это все.

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