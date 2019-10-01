Бывшего Деда Мороза признали виновным в распространении детского порно, но оставили на свободе

Ляэнеская прокуратура обвиняла Хани в распространении содержащих детскую порнографию файлов в интернете. Согласно обвинению, он в 2017-2018 годах скачал через сеть BitTorrent сотни содержащих детское порно файлов, одновременно сделав их доступными для других. На настольном компьютере мужчины нашли более 5000 содержащих детскую порнографию фотографий, а также более сотни видеофайлов.

Хани сказал Delfi, что на самом деле он не планировал скачивать из интернета детское порно, а скачивал взрослое. Эти 5000 содержащих детскую порнографию фотографий и боле сотни видео якобы попали в его компьютер чисто случайно, когда он искал в Google определенный фильм, похожие на который файлы стал затем скачивать.

Дома у Хани также нашли более 20 CD-дисков, которые были заполнены фотографиями и видеофайлами с детским порно. Мужчина продолжил скачивать содержащие детскую порнографию файлы и во время уголовного производства, и после того, как полиция обыскала его дом и забрала носители данных с запрещенными материалами.

Хани заключил с прокуратурой соглашение относительно наказания, которое суд вчера утвердил. Мужчина совершил такую хорошую сделку, что за решетку его не отправят.