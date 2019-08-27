Было ли мошенничество? Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении ТТУ

К сегодняшнему дню прокуратура ознакомилась вдобавок к опубликованной в открытых источниках информации и с дополнительными документами и посчитала, что для проверки опубликованных на прошлой неделе в Postimees утверждений необходимо начать уголовное производство.

"Представленные утверждения, что в Институте Нурксе Таллиннского технического университета как минимум в одном проекте проделанная работа и количество проделавших работу представлены Еврокомиссии большими, чем в действительности, с целью таким образом получить большие пособия на деятельность, указывают на то, что в Институте Нурксе ТТУ может быть совершено мошенничество при получении льгот", — подтвердил пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас.

На прошлой неделе Postimees писал, что Институт государственного управления им. Рагнара Нурксе ТТУ получил от Евросоюза деньги на проект OGI при помощи обмана, когда в таблицы работников добавили ученых, которые на самом деле не были вовлечены в проект.