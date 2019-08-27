27.08.2019, 11:31

Было ли мошенничество? Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении ТТУ

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rus.delfi.ee
EST 7
TTÜ Inseneeriateaduskonna lõpetamine
Foto on illustreerivFoto: Madis Veltman

Прокуратура начинает уголовное производство в отношении Таллиннского технического университета, чтобы выяснить, совершили ли в Институте Нурксе мошенничество при получении льгот.

К сегодняшнему дню прокуратура ознакомилась вдобавок к опубликованной в открытых источниках информации и с дополнительными документами и посчитала, что для проверки опубликованных на прошлой неделе в Postimees утверждений необходимо начать уголовное производство.

"Представленные утверждения, что в Институте Нурксе Таллиннского технического университета как минимум в одном проекте проделанная работа и количество проделавших работу представлены Еврокомиссии большими, чем в действительности, с целью таким образом получить большие пособия на деятельность, указывают на то, что в Институте Нурксе ТТУ может быть совершено мошенничество при получении льгот", — подтвердил пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас.

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На прошлой неделе Postimees писал, что Институт государственного управления им. Рагнара Нурксе ТТУ получил от Евросоюза деньги на проект OGI при помощи обмана, когда в таблицы работников добавили ученых, которые на самом деле не были вовлечены в проект.

В связи с подтасовкой возникли вопросы в связи с ролью ректора Яака Аавиксоо в расследовании обмана. До сих пор еще не совсем ясно, почему начатый в ТТУ по просьбе Аавиксоо аудит не исследовал соответствие таблиц работников реальности.

ТТУ сообщил Delfi, что аудит не исследовал указанный проект, поскольку к моменту проведения аудита проект был закончен. На самом деле это не соответствует действительности, поскольку аудит начался в апреле и закончился перед Яановым днем, а вышеназванный проект закончился в середине июля.

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