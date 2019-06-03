03.06.2019, 16:58

Буянившего в увеселительном заведении Ласнамяэ гражданина Украины выслали из Эстонии

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rus.delfi.ee
EST 6
Hää õlu 2018
ÕluFoto: Anni Õnneleid

Гражданин Украины повздорил с посетителями увеселительного заведения в Ласнамяэ и не подчинился распоряжениям полиции. В итоге правонарушителя лишили визы и выслали из страны.

Инцидент произошел 2 июня в увеселительном заведении на улице Викерлазе в Ласнамяэ, где произошел конфликт между посетителями, передает rus.err.ee.

Гражданин Украины отказался предоставить полиции документ, удостоверяющий личность, отказался сообщить данные о себе и отказался выполнять другие распоряжения полиции.

Правонарушителя лишили долгосрочной визы и разрешения на работу, а также обязали покинуть Эстонию в течении семи дней. Кроме того, ему вынесли запрет на въезд в страну сроком на год.

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