"Бутылочка пива вечером в бане"? Полиция развеяла миф о том, кто в основном попадается нетрезвым за рулем

Выясняется, что:

- в среднем алкометр показывал при задержании нетрезвого водителя 0,60 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, это 1,26 промилле!

- на портале Alkoinfo.ee состояние водителя с таким показателем опьянения описывается так: "У вас эйфория, хотя моторные функции, координация, скорость реакции и равновесие уже сильно нарушены. То же со способностью рассуждать и с памятью. В действительности вы не помните, сколько порций уже выпили. Ваши эмоции усиливаются. Некоторые люди становятся очень шумными и агрессивными";

- для того, чтобы получить такую степень опьянения мужчина за два часа перед тем, как сесть за руль, должен выпить 5 бутылок пива, а женщина — 6-7 бокалов игристого вина.

Центр надзора за дорожным движением приводит и другую любопытную статистику

- Если у водителей с "остаточными явлениями" доля тех, кто совершал (помимо превышения дозы) и другие нарушения ПДД составляла 15%, то среди тех водителей, чей показатель был в промежутке 0,25-0,74 мг/л, прочие нарушения совершали уже около 30%.

- Среди водителей с "остаточными явлениями" было 3,4% водителей без прав. Среди водителей, задержанных с показателем 0.25-0.74 мг/л, без прав управляли транспортным средством уже 11%.

- Из водителей, пойманных с "остаточными явлениями", пытались уйти от ответственности четверо. При большей степени опьянения таковых было уже 25. Среди тех, у кого обнаружили "криминальное" опьянение, желающих сбежать от полиции оказалось уже значительно меньше.

- Были водители автомобилей, у которых опьянение превышало 3,5 промилле. Один водитель с криминальным опьянением гнал в Тартумаа со скоростью 245 км/ч.

Полиция желает всем безопасных поездок и призывает: не садитесь за руль, если не уверены, что действие выпитого алкоголя прошло. Не садитесь в автомобиль с водителем, в состоянии которого вы не уверены. Позаботьтесь о том, чтобы никто из ваших друзей не садился за руль в неподобающем виде.