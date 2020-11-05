Будьте внимательны! В Эстонии за вечер попали под машину три пешехода

В 16:22 произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа в волости Тапа на 141-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, где неожиданно вышедшая на проезжую часть 44-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения была сбита автомобилем Mitsubishi Carisma, которым управляла 22-летня женщина. Пешехода доставили в Ракверескую больницу.

В 16:39 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Палласти, 42, где 39-летний мужчина на автомобиле Citroen Berlingo сбил на нерегулируемом пешеходном переходе пересекавшего дорогу пешехода, 33-летнюю женщину. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 18:08 произошло ДТП в Тарту в жилой зоне между домами 4 и 6 на Калда теэ, где 39-летний мужчина на автомобиле Hyundai I40 сбил пешехода, 75-летнюю женщину. Пешехода доставили в Клинику Тартуского университета. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

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