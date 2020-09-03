Будьте внимательны! По Харьюмаа прошла волна взломов автомобилей BMW

За последние пару недель преступники в нескольких волостях Харьюмаа пока еще неизвестным способом проникли в различные автомобили BMW и вынесли оттуда все ценное.
Главный следователь Ляэне-Харьюского полицейского участка Эрика Юксар сказала Delfi, что лишь за последние четыре ночи известно о семи случаях взлома BMW, откуда были украдены различные электронные устройства и запчасти.
Например, воры выносили из автомобилей руль, фары, компьютеры и навигационные системы.
Так как инциденты начались недавно, то следствие еще в начальной фазе, и каким образом были взломаны автомобили пока еще выясняется. Заведено уголовное дело.
Как пишут жители волости Харку, за последние три недели в волости были взломаны 9 автомобилей. Один из водителей, чей BMW пал жертвой преступников в Табасалу, пишет, что автомобиль открыт без повреждения замков, поэтому он советует водителям держать пульты для открытия дверей как можно дальше от автомобилей.
Полиция советует владельцем автомобилей парковать их в гараже или огороженном дворе, а если оставлять в общественном месте, то оно должно быть хорошо освещено, а еще лучше — под видеонаблюдением. Естественно, ценные вещи в автомобилях оставлять не рекомендуется, а после завершения парковки стоит проверить, закрыты ли двери автомобиля.
Ключи же советуют держать в комнате в определенном месте, а не в прихожей у входной двери.
Если вы заметите подозрительный действия у автомобилей на улице, позвоните по номеру 112.
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