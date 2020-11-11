Будьте осторожны! В Таллинне вновь замечены подозрительные уличные продавцы посуды

8 ноября у магазина Maxima недалеко от центрального рынка к мужчине 1945 года рождения подошли двое мужчин, предложивших купить у них посуду, так как им якобы не хватает денег на билет домой. Мужчина заплатил запрашиваемые 500 евро, по позже он понял, что эта посуда не стоила таких денег, и обратился в полицию. Похожий случай произошел также 8 ноября в Пыхья-Таллинне у торгового центра Arsenal. Таким же образом посуду приобрел также пожилой мужчина, родственники которого позже обратились в полицию.

В случаях, когда люди покупают какую-то вещь с рук, соглашаясь на предложенную цену и получая товар в том виде, который им предлагался, привлечь продавца к ответственности крайне затруднительно, так как эти сделки совершаются добровольно.

Сообщения о таких продавцах поступали полиции в последние несколько лет ежегодно, в этом году такие случаи были единичными, так как из-за ситуации с коронавирусом люди передвигаются меньше и по ЕС, а в большинство своем такие торговцы приезжали к нам из Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии. Ранее эти иностранцы продавали свой товар по дорогой цене, в большинстве своем это были кухонная утварь, кастрюли, сковороды, ножи, инструменты, куртки.

Торговцы, как правило, очень навязчивы, и зачастую отказаться от покупки людям затруднительно. Такие торговцы действуют, в основном, у различных столичных торговых центров, в спальных районах, а также на шоссе, "голосуя" и останавливая автомобили. Они могут предложить купить вещь под предлогом, что нет денег на билет, на топливо, либо сначала они предлагают какую-то вещь как будто в подарок, но когда человек ее принимает, они все таки спрашивают на вещь деньги.

Если у потенциального покупателя нет при себе денег, то торговцы согласны подвезти на своей машине или пройти вместе домой или к ближайшему банкомату.

Такие сделки купли-продажи не запрещены, так как передача денег в этих случаях добровольная, но полиция может привлечь назойливых и беспокоящих людей торговцев к ответственности за нарушение общественного порядка, то есть за поведение, которое мешает другим людям. Поэтому следует о каждом таком случае незамедлительно сообщать в полицию на номер Центра тревоги 112.