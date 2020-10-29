Будьте осторожны! В Нарве за день дважды напали на женщин, одну избили

Вчера в Нарве произошли два случая нападения на женщин. В обоих случаях мужчина, без видимых на то причин, начал бить находящуюся поблизости женщину, пишет seti.ee.
Первый случай произошел днем в Кулацком поселке. Женщина выходила из своего частного дома, и в тот момент, когда она закрывала заборную дверь, мужчина, проходивший мимо, безо всякого на то повода, развернулся, подошел к женщине и ударил ее ногой. По предоставленной информации, никакого предварительного конфликта или словесной перепалки между ними не было. После этого он преспокойно продолжил свой путь. В распоряжении редакции seti.ee имеется видео нападения.
Второй случай произошел примерно в 16:30 между двух общежитий у магазина "Максима Солдино". В одной из популярных нарвских групп описана ситуация так:
"Женщина, педагог по танцам, шла этой дорогой после занятий, когда на неё было совершено нападение — молодой человек стал просто избивать женщину ногами, не пытаясь ограбить. К счастью, ей удалось вырваться и убежать".
На данный момент неизвестно, являются ли два случая действиями одного человека или же происшествия никак не связаны между собой.
Если вы стали свидетелем, просим вас сообщить в Нарвское отделение полиции.
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