Будьте осторожны! В Нарве за день дважды напали на женщин, одну избили

Первый случай произошел днем в Кулацком поселке. Женщина выходила из своего частного дома, и в тот момент, когда она закрывала заборную дверь, мужчина, проходивший мимо, безо всякого на то повода, развернулся, подошел к женщине и ударил ее ногой. По предоставленной информации, никакого предварительного конфликта или словесной перепалки между ними не было. После этого он преспокойно продолжил свой путь. В распоряжении редакции seti.ee имеется видео нападения.

Второй случай произошел примерно в 16:30 между двух общежитий у магазина "Максима Солдино". В одной из популярных нарвских групп описана ситуация так:

"Женщина, педагог по танцам, шла этой дорогой после занятий, когда на неё было совершено нападение — молодой человек стал просто избивать женщину ногами, не пытаясь ограбить. К счастью, ей удалось вырваться и убежать".

На данный момент неизвестно, являются ли два случая действиями одного человека или же происшествия никак не связаны между собой.

Если вы стали свидетелем, просим вас сообщить в Нарвское отделение полиции.

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