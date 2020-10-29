Будьте осторожны! В Нарве за день дважды напали на женщин, одну избили(25)
Вчера в Нарве произошли два случая нападения на женщин. В обоих случаях мужчина, без видимых на то причин, начал бить находящуюся поблизости женщину, пишет seti.ee.
Вчера в Нарве произошли два случая нападения на женщин. В обоих случаях мужчина, без видимых на то причин, начал бить находящуюся поблизости женщину, пишет seti.ee.
Первый случай произошел днем в Кулацком поселке. Женщина выходила из своего частного дома, и в тот момент, когда она закрывала заборную дверь, мужчина, проходивший мимо, безо всякого на то повода, развернулся, подошел к женщине и ударил ее ногой. По предоставленной информации, никакого предварительного конфликта или словесной перепалки между ними не было. После этого он преспокойно продолжил свой путь. В распоряжении редакции seti.ee имеется видео нападения.
Второй случай произошел примерно в 16:30 между двух общежитий у магазина "Максима Солдино". В одной из популярных нарвских групп описана ситуация так:
"Женщина, педагог по танцам, шла этой дорогой после занятий, когда на неё было совершено нападение — молодой человек стал просто избивать женщину ногами, не пытаясь ограбить. К счастью, ей удалось вырваться и убежать".
На данный момент установлено, что мужчина связан с обоими описанными нападениями.
Ситуацию прокомментировала старший следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс:
"Личность напавшего на людей человека установлена, и 28 октября полиция задержала в Нарве нападавшего на женщин мужчину. Сейчас ведутся следственные действия, чтобы установить обстоятельства, при которых было совершено нападение на прохожих, а также найти причину, почему мужчина так себя повел в отношении окружающих".
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