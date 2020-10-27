27.10.2020, 16:44

Будьте начеку! За утро вторника полиция получила шесть сообщений о столкновениях с крупными дикими животными


EST
mets17sokk
фото иллюстративноеFoto: Viio Aitsam

Эстонская полиция в социальных сетях призывает водителей быть эти дни особо внимательными — на дорогах участились столкновения автомобилей с животными.

"Сегодня по состоянию на 9.15 утра по номеру 112 сообщили о четырех столкновениях автомобилей с косулями и о двух столкновениях с лосями. Люди не пострадали, но водителям нужно на шоссе выбирать такую скорость движения, которая позволила бы своевременно затормозить", — советует дорожная полиция.

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