Будьте начеку! За утро вторника полиция получила шесть сообщений о столкновениях с крупными дикими животными

"Сегодня по состоянию на 9.15 утра по номеру 112 сообщили о четырех столкновениях автомобилей с косулями и о двух столкновениях с лосями. Люди не пострадали, но водителям нужно на шоссе выбирать такую скорость движения, которая позволила бы своевременно затормозить", — советует дорожная полиция.

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