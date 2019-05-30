Будьте бдительны: количество угонов автомобилей в последнее время возросло

Неделю назад в Харьюмаа были украдены автомобили Toyota RAV4 и Audi, а вчера в Тартумаа внедорожник Toyota Land Cruiser. Украденную Toyota вместе с водителем задержали в Латвии, подробности других происшествий полиция сейчас выясняет.

„Кражи более дорогих автомобилей, как правило, связаны со злоумышленниками из-за границы и полиция постоянно работает для того, чтобы предупреждать деятельность профессиональных воров из соседних стран”, — сказал руководитель криминального бюро Лыунаской префектуры Меэлис Саарепуу.

Воры предпочитают автомобили, которые можно завести без ключа (SmartKey). Усиливая сигнал ключа при помощи специального устройства, злоумышленники получают доступ к автомобилю и скрываются.