08.05.2019, 21:21

Британский суд признал виновным 18-летнего Даниила из Эстонии во владении детским порно

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rus.delfi.ee
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Pilt on illustreerivFoto: Anni Õnneleid

18-летний Даниил Снятковский переехал в Великобританию из Эстонии, чтобы получить высшее образование. У него было обнаружено жесткое детское порно, где были запечатлены пытки над маленькими детьми.

Как пишет North Wales Pioneer, молодого человека задержали в его доме в Уэльсе в октябре прошлого года. Суду известно, что он имел во владении 31 фильм из самой жесткой категории детского порно. Также у него обнаружили более 40 порно-фотографий.

В качестве наказания суд вынес Снятковскому 120 часов общественных работ и отправил на реабилитацию. Кроме того, ему назначен пятилетний испытательный срок, в течение которого он не должен совершать преступления сексуального характера.

В результате скандала молодой человек также был исключен из колледжа.

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